Московские врачи продолжают выявлять заболевших коронавирусом, за последние сутки подтверждено 6253 новых случаев заражения. Среди них: 5,3% - люди старше 80 лет, 12,1% - дети, 38,2% - от 18 до 45 лет.- За последние сутки госпитализировано 1412 пациента с COVID-19. Под аппаратами ИВЛ в больницах столицы находится 534 человека, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.Всего количество людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 609 770 человека.В столице продолжается вакцинация, она продолжается уже более 20 дней. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в городе на вакцинацию против коронавируса записались уже более 50 000 человек. Первыми прививку смогли сделать врачи, педагоги, водители. А с 28 декабря врачи расширили список категорий людей, которые могут записаться на вакцину «Спутник V».Это смогут сделать москвичи старше 60 лет – они относятся к самой большой группе риска и тяжелее всего переносят COVID-19. А также прививка станет доступной работникам сферы ЖКХ, общественного питания, спорта, для сотрудников органов охраны правопорядка, а также для волонтеров и занятых в некоммерческих и религиозных организациях- Ситуация с коронавирусом в Москве сейчас напряженная, ежедневно выявляется большое число заболевших. Именно поэтому мы постоянно расширяем возможности для прохождения вакцинации, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Работать 70 пунктов вакцинации будут и в новогодние праздники. Достаточно только записаться на сайте mos.ru.В столице продолжают контролировать работу ресторанов и ночных заведений. Они должны закрываться в 23.00. Однако клуб Mason St.One продолжал работать.- Администрация данного заведения препятствовали входу сотрудников полиции и ОАТИ, после чего пришлось применить спецсредства, - рассказал главный инспектор ОАТИ Москвы Сергей Михайлов.Кроме нарушения режима работа, в клубе посетители не носили маски и перчатки, также курили кальян, что тоже запрещено. Заведению грозит штраф до 1 млн рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрививки от коронавируса после 60 лет: Почему разрешили только сейчас и как подготовитьсяВрач-инфекционист Георгий Викулов рассказал о составе вакцины для пожилых (подробности)