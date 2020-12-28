Центральный Банк РФ подготовил законопроект, ограничивающий неопытных инвесторов до конца 2022 года. В документе определяются доступные для неквалифицированных специалистов инструменты инвестирования.Малоопытные инвесторы смогут приобретать российские акции, включенные в котировальные списки биржи ценных бумаг, и гособлигации. Об этом сообщил РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении законопроект.Они также смогут инвестировать в иностранные акции, допущенные к публичному обращению в РФ и включенные минимум в один из зарубежных фондовых индексов из перечня ЦентроБанка.Кроме того, вкладывать средства можно будет и в облигации иностранных эмитентов, при условии если это бонды стран ЕС, ЕАЭС, Великобритании и Северной Ирландии и между ними и Россией заключен договор об избежании двойного налогообложения.Помимо этого в документе говорится о возможности ЦБ ограничивать заключение договоров банками или профучастниками на покупку фининструментов, в том числе квалифицированными инвесторами, если клиенту предоставили неполную или недостоверную информацию о продукте и рисках, а также если сделка требует особых знаний и опыта работы на финансовом рынке.Банк России предлагает начать тестирование инвесторов с 1 октября 2021 года.