Россияне, получившие плацебо в рамках испытаний вакцины от коронавируса, смогут сделать прививку от COVID-19, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.- Конечно. Они будут иметь такую возможность, - ответила Голикова в беседе с агентством РИА Новости.Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Татьяна Голикова сообщила, что россияне уже в первом квартале 2021 года смогут сами выбирать, какой из разработанных в России вакцин от коронавируса они захотят привиться.Напомним, 14 декабря партии российской вакцины от коронавируса \\"Спутник V\\" поступили во все субъекты России для начала масштабной вакцинации в регионах. 15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинацию прошли уже 28,5 тысячи человек.