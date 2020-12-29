Многие десятилетия власти Норвегии проводили в отношении России политику «сдерживания и умиротворения», однако из-за вмешательства американской стороны эта эпоха может закончиться. Под давлением Штатов армия Норвегии за шагом провоцирует русских на войну за Арктику, сообщается в материале издания NRK.Главный редактор издания Арне Хольм обвинил американскую сторону в том, что она дирижирует норвежской политикой в области обороны и безопасности. Так, США строят на родине журналиста радиолокационную станцию, модернизируют порты и аэродромы. Помимо этого, армия Норвегии накануне впервые за долгое время приняла участие в военных учениях НАТО в Баренцевом море.- Все эти действия неминуемо спровоцируют Россию на конфликт. Я не буду винить свою страну в том, что она наращивает своё присутствие в Арктике. Все заявления политиков из Америки говорят о том, что мировая элита нацелилась на делёж арктических территорий. Однако США намерены действовать по-другому, вразрез с традиционной для Норвегии политикой умиротворения. Из-за этого перед моим государством встают серьёзные вызовы, - пишет Арне Хольм.Главред издания предупредил, что, если американская политика продолжит развиваться так же, как и сейчас, то соперничество США и России может развернуться в регионе, где проживает около десяти процентов норвежцев. Он считает действия Америки, а теперь и Норвегии, которая скачет «туда-сюда» со своими учениями близ границы, настоящей провокацией, на которую российская сторона непременно ответит.