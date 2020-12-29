Власти Японии тайно передали Великобритании и США информацию о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Штаты использовали её, чтобы обвинить Пекин в нарушении прав человека и ввести против Китая санкции, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японские и американские источники.Издание отмечает, что Япония передала данные на условии неразглашения их источника публично. Агентство также отметило, что обмен информацией показывает укрепление сотрудничества между Японией и и альянсом Five Eyes, в который входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США.Группа уйгурских эмигрантов в 2020 году инициировала вместе с Международным уголовным судом расследование против властей Китая, требуя признать геноцид и преступления против человечности. В их докладе на 80 страницах были перечислены более 30 китайских чиновников, причастных, по мнению эмигрантов, к попытке репатриации тысяч уйгуров из Камбоджи и Таджикистана в Китай. В списке фигурировал и президент Китая Си Цзиньпин.В августе администрация президента США Дональда Трампа начала обсуждать, можно ли называть геноцидом репрессии в отношении мусульман-уйгуров в Китае. Сейчас Вашингтон рассматривает возможность обвинить Пекин в преступлениях против человечности или этнических чистках.