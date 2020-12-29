Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о преемнике президента России всегда вызывает интерес, однако рассуждения о нём чаще всего ничем не подкреплены.Пресс-секретарь президента не стал комментировать заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о претендентах на пост главы государства, но отметил его \\"богатейший политический опыт\\".- Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне Российской Федерации и в политологических, и в иных примыкающих к ним кругах, - сказал Песков и добавил, что так всегда было, и \\"наверное, и будет\\".Песков также напомнил, что сам президент России Владимир Путин уже множество раз отвечал на вопрос о своих размышлениях на тему следующего президента России.Ранее сайт KP.ru сообщал, что Дмитрий Песков, оценивая уходящий 2020 год, \\"не дал бы ему и двойки\\".