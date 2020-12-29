«Роскосмос» внимательно следит за всеми тенденциями развития ракетно-космической техники в мире, в том числе и в США, поскольку в финансовом отношении это мощная космическая держава. Внимание российских научных институтов привлекают и космические проекты Илона Маска, сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда», отвечая на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.Руководитель госкорпорации напомнил, что в США все компании данной отрасли частные и работают на бюджетные деньги.- Когда у нас говорят о том, что частная компания сама что-то сделала, они делают на государственные деньги. «Боинг» или иные американские компании - тоже частные. Компания SpaseX имеет одного конкретного владельца и генератора идей – это Илон Маск. Это выдающийся энтузиаст космоса, - объяснил Дмитрий Рогозин.Он отметил, что с большим уважением относится к «инженерным и пропагандистским» талантам американского предпринимателя и изобретателя. «Роскосмос» внимательно следит за его длительностью и старается не сдавать позиции, подчеркнул Дмитрий Рогозин.