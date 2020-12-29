Российскую вакцину от коронавируса \\"Спутник V\\" критикуют в определенных кругах из-за торговой и геополитической борьбы.Такое мнение выразил президент Аргентины Альберто Фернандес в беседе с телеканалом TV Publica.\\"Во-первых, надо учитывать развернувшуюся торговую войну. Кроме того, поскольку мир жаждет получить вакцину, идет и геополитическая борьба за звание того, кто ее предоставит. И как мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи\\", - отметил аргентинский лидер.Он пояснил, что производство препарата от коронавирусной инфекции - это бизнес со сделками на миллионы долларов, поэтому «идет жесткая борьба, порой грязная, в ходе которой одни дискредитируют других».\\"Внезапно создается впечатление, что мы сделали что-то плохое, поскольку в Аргентину были поставлены 300 тысяч доз, когда власти других стран просят хоть какое-то количество вакцин для своих граждан\\", - рассказал Фернандес в ответ на вопрос о негативном или скептическом отношении к \\"Спутнику V\\" среди аргентинских оппозиционных политиков и журналистов.Напомним, на днях Аргентина официально зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» на своей территории.