Украинский генерал Сергей Кривонос прокомментировал в Facebook свое недавнее увольнение с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.- На сайте Президента Украины вышел указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО. Можно уволить человека с должности, а человека с человека нельзя уволить! Спасибо президенту Украины за рождественский подарок, - написал Кривонос в своем посте.Ранее сообщалось, что Кривонос выступил с критикой в адрес украинского лидера, в частности он \\"негативно\\" высказался о мобилизации населения. Президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос украинских журналистов, заявил, что в случае гипотетического наступления России мобилизует всё население Украины: и мужчин, и женщин. При этом глава государства отметил, что подобная ситуация ужасна даже в гипотезе, да так, что он \\"даже не хочет её представлять\\".