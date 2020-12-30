Боливия приобретет 5,2 миллиона доз российской вакцины от коронавирусной инфекции \\"Спутник V\\". Первая партия в размере 1,7 миллиона доз поступит в марте следующего года.«Мы приобрели 5,2 миллиона доз вакцины против коронавируса…это охватит около 80% нашего населения. Вакцинация будет бесплатной для граждан», - написал президент Боливии в Twitter.В эфире телеканала Unitel боливийский президент уточнил, что первая партия в размере 1,7 миллиона доз прибудет в страну конце марта. По словам Луиса, еще 1,7 миллиона доз планируется получить в апреле, а остальную часть в мае.\\"Нам также удалось добиться того, чтобы наши российские друзья прислали нам до конца января около шести тысяч доз, которые мы сможем незамедлительно использовать для защиты наиболее уязвимых групп населения\\", - отметил лидер Боливии.Ранее Российский фонд прямых инвестиций заключил контракт с Аргентиной на поставку российской вакцины «Спутник V». Туда планируется поставить около десяти миллионов доз препарата.