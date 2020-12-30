В среду в ходе торгов стоимость биткоина побила очередной рекорд. Цена криптовалюты составила 28,5 тысяч долларов.По данным CoinDesk, курс биткоина на 18:08 составлял 28 131 долларов. Это на 4,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов.Январские котировки контрактов в ходе электронных торгов на CME также выросли на 4,7% - до 28 495 долларов.По данным Trading Economics, с начала декабря биткоин подорожал на 47%, что является самым существенным месячным приростом с мая 2019 года. В текущем году курс криптовалюты подскочил почти в четыре раза.Рост инвестиций в рискованные активы поддерживают вливания Федеральной резервной системы и центробанков ряда стран, а также увеличивающиеся ожидания, что из-за появления вакцин, пандемия коронавируса удастся взять под контроль, пишет «Интерфакс».Летом Владимир Путин подписал закон о криптовалюте в России. Закон позволяет с января 2021 проводить сделки с криптовалютой, но ее нельзя будет использовать в качестве платежного средства на территории страны.