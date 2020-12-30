Один из пациентов в доме престарелых в Швейцарии скончался после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. Швейцарское управление по надзору за лекарствами и медицинскими изделиями считает, что эти события не связаны друг с другом.«Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний мужчина, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью», - сообщили в Swissmedic.Там уточнили, что имеющаяся информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти.В сообщении отмечается, что пока никаких неизвестных побочных эффектов от прививок против нового коронавируса не произошло.Ранее стало известно, что Боливия приобрела 5,2 млн доз российской вакцины \\"Спутник V\\". Первые поставки страна должна получить в конце марта.