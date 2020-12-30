Победителем девятого сезона шоу \\"Голос\\" стала Яна Габбасова. Девушка покорила сердца телезрителей исполнив песню \\"Звенит январская вьюга\\".Первым из троих финалистов проект покинул Дмитрий Венгеров, вторым - Олег Аккуратов, исполнивший песню \\"В лесу родилась елочка\\".Тем временем, лучшим телезрителем этого сезона стал Александр Пензев из Армавира. За сезон он дал наибольшее число верных прогнозов о судьбе участников.Лучшим наставник по мнению зрителей стал Баста.ЧИТАЙТЕ ТКЖЕЯна Габбасова — победитель шоу «Голос» 9 сезон (2020): что о ней известно(подробности)