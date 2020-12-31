В период пандемии многие перешли работать на «удаленку». Но далеко не все справляются с поставленными задачами, так как нужно обладать рядом качеств, позволяющих трудиться в дистанционном режиме.Руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы HeadHunter Александр Джабаров рассказал, какие качества хочет видеть работодатель, чтобы отпустить сотрудника на «удаленку».Преимущество получают люди с опытом такой работы, те, кто знают навигацию различных онлайн-площадок.- Должны быть высокая самоорганизация, умение работать в определенных командах. Работодатель хочет видеть человека, который не нуждается в обучении, владел корпоративными мессенджерами и средствами для управления проектами онлайн, — заявил специалист в беседе с ФАН.Работа на удаленке становится все более популярным способом заработка у россиян. В условиях продолжающейся пандемии такой подход к организации трудового процесса разделяют и многие работодатели. Но есть и проблемы: мошенники подстроились под новые реалии и с легкостью обманывают соискателей, получая от них крупные суммы денег, пишет газета \\"Известия\\".