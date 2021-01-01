Временно исполняющим обязанности начальника московской Госавтоинспекции назначен полковник полиции Алексей Диокин. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.Ранее должность московскую ГИБДД возглавлял полковник полиции Юрий Дроганов, который возглавлял эту должность с ноября 2019 года. Как писал сайт kp.ru, 1 января стало известно об увольнение Дроганов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полковник полиции уволен с должности указом президента России.Алексей Диокин начал занимать руководящие посты с 2006 года, занимал должность заместителя начальника московского управления ГИБДД с мая 2016 года. За время своей работы он был награжден медалями «За отличие в службе» третьей и второй степени, «За доблесть в службе» и «За боевое содружество».