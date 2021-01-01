Поздним вечером 1 января в Киеве завершилось традиционное факельное шествие местных националистов, приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения «национального героя» Незалежной – лидера запрещенной в России «Организации украинских националистов» (ОУН) Степана Бандеры.Около тысячи «радикальных патриотов» собрались у памятника Тарасу Шевченко в парке имени поэта, зажгли факелы и прошли колонной по центру столицы, выкрикивая лозунги. В руках участники марша держали плакаты с изображением своего «героя», один из них гласит: «Меняй жизнь, а не лозунг». Завершилось шествие митингом на «майдане» (площади Независимости). Подобные марши прошли и в других городах страны.Между тем, в Германии осуждают шествия в честь военного преступника м приспешника фашистов Бандеры. Так, депутат регионального парламента федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен в беседе с kp.ru назвала такие акции плевком в лицо всем ветеранам Великой Отечественной войны.Напомним, как писал сайт kp.ru, экс-президент Украины Виктор Ющенко перед уходом с должности в начале 2010 года издал «прощальный указ», которым присвоил Бандере звание Героя.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем на Украине обеляют Бандеру?Центр Киева пестрит портретами Степана Бандеры, его цитируют в СМИ. Почему и у кого взгляды националиста, пособника фашистов снова популярны - об этом «КП» рассказал директор Фонда «Историческая память» Александр Дюков (подробности).