Пушков: С такими «героями», как Бандера, Украина может быть только изгоем

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:11:38+03:00

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что с такими героями, как военный преступник и приспешник фашистов Степан Бандера, нынешняя Украина «может быть только изгоем».

Так российский сенатор на своей странице в Twitter прокомментировал публикацию рассекреченных материалов ЦРУ о «национальном герое» Незалежной, его преступлениях и деятельности украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. В обнародованной американцами статье Бандеру называют «украинским фашистом» и «профессиональным агентом Гитлера» с агентурной кличкой «Консул 2».

«На Украине ставят памятники Бандере – агенту Гитлера по кличке «Консул 2». При этом МИД Украины настаивает, что каждая страна «имеет право на своих героев». Не имеет, если речь идет о сподвижниках нацистов», - написал Алексей Пушков.

«Киеву пора понять: с такими «героями» Украина может быть только изгоем», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее политолог Юрий Светов сказал, что ЦРУ следовало давно обнародовать этот доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». Тогда, возможно, Виктор Ющенко и не присвоил бы преступнику звание Героя Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU