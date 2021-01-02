Сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции возможно получить с 1 января. Он будет доступен на сайте Госуслуг. О появлении «нового функционала» в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных от COVID-19, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.«С 1 января заработал новый функционал … На сайте госуслуг в личном кабинете человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса», - сообщил глава Минздрава, напомнив, что сама процедура запущена автоматически с 1 января.Как писал сайт kp.ru, появление так называемых вакцинных паспортов в России сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, введение подобных документов коснется и других стран, которые могут использоваться такие паспорта, например, для путешествий в другие государства.