Главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко намерен нажиться на закупке вакцины от коронавирусной инфекции, поэтому отказывается регистрировать российский препарат «Спутник V». Так считает депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива.Политик заявил, что Ляшко и председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий стараются «выслужиться» перед Вашингтоном, а также назвал их аферистами, которые «в начале 2020 года заработали на продаже масок из госрезерва за границу».«Сегодня эти проходимцы ищут возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством», - написал депутат в Facebook, отметив, что их действия могут иметь тяжёлые последствия для здравоохранения станы.По его словам, граждане Украины продолжат задыхаться и умирать, пока Ляшко и Радуцкий «не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!».Напомним, ранее председатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что украинская фармакологическая компания «Биолек» подала документы в Министерство здравоохранения Украины на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Ляшко ранее заявил, что третья фаза клинических исследований у «Спутника V» завершится якобы лишь в конце 2021 года, а без этого этапа регистрация препарата невозможна. Радуцкий в свою очередь сообщил, что закон не позволяет регистрировать вакцину, не имеющий квалификации ВОЗ и стран с жёсткой регуляторной политикой, в том числе США.