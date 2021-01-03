Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, где собирается президент провести Рождество.Представитель Кремля отметил, что как только станет известно о планах Путина, новость об этом поступит своевременно, передает РИА Новости.В прошлом году президент РФ встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был и в 2019 году. А ранее, когда был премьер-министров страны и в 2012. На одной из встрече с журналистами президент рассказал, что в младенчестве был крещен в этом соборе.Ранее президент страны поздравил граждан России с наступающим Новым годом. Он отметил, что 2020 был непростым для многих и пожелал гражданам в новом году не терять надежду. Президент коснулся и темы коронавируса, подчеркнув, что борьба с инфекцией не прекращается ни на минуту.