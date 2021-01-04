В селе около города Ахалцихе на юге Грузии родился щенок светло-зелёного цвета. Вместе с необычным псом в преддверии Нового года в семье Месаркишвили родились ещё восемь щенков.Такой редкий цвет не является патологией, а изредка встречается среди новорождённых щенков из-за высокого уровня в плаценте биливердина - зеленого пигмента желчи, промежуточного продукта распада гемоглобина.Зелёный оттенок редко виден из-за тёмного окраса шерсти и проходит сам уже через несколько недель после рождения. Хозяева назвали щенка Гринчем - в честь зелёного похитителя Рождества из детской сказки.- Владелец собаки говорит, что с ним уже связались представители зоопарка, но он не планирует отдавать щенка, - передаёт телеканал \\"Рустави 2\\".Ранее сайт KP.ru сообщал о таком же ярко-зелёном щенке, родившемся в штате Каролина. Он также был одинок в своём окрасе среди восьми братьев и сестёр. Хозяйка их мамы - белой овчарки по имени Джипси сразу обратилась к ветеринарам, которые объяснили ей, что новорождённый позеленел из-за избытка желчи в меконии - первородном кале, наполняющем кишечник плода. Щенка назвали Халком.