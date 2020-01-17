В США родился ярко-зеленый щенок. Его назвали Халком

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:57:21+03:00

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В штате Северная Каролина родился щенок с ярко-зелёной шерстью. Хозяйка белой овчарки по имени Джипси рассказала, что только один из восьми родившихся щенков обладает необычным окрасом.

Зелёный щенок обеспокоил хозяйку, и она обратилась в ветеринарную клинику, где ей объяснили, что новорождённый позеленел из-за избытка желчи в меконии - первородном кале, наполняющем кишечник плода. Он также заверил, что окрас позже потускнеет и станет обычным.

Щенка назвали Халком.

- Мы думали назвать его Гремлином или Фисташкой. Иногда мы зовем его мистер Зеленый. Поскольку теперь он стал жёлтым, кто-то предлагал Пикачу, - передаёт WLOS слова хозяйки.

Кличку "Халк" оставили, поскольку собака оказалась схожей с героем комиксов не только окрасом, но и сердитым характером.

Ранее сайт kp.ru писал о рождённом в Германии щенке мятного цвета. Его окрас объяснили зеленым пигментом, который высвободился при растворении плаценты.

Также на сайте писали о щенке Долли, чью мордочку украшают усы Сальвадора Дали и о щенке с хвостом на лбу.

В США родился щенок с ярко-зеленой шерстью.

ИСТОЧНИК KP.RU