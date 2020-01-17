2020-01-17T13:57:21+03:00
Общество

В США родился ярко-зеленый щенок. Его назвали Халком

Причиной необычного окраса стал избыток желчи в первородном кале [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Щенка назвали ХалкомЩенка назвали ХалкомФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В штате Северная Каролина родился щенок с ярко-зелёной шерстью. Хозяйка белой овчарки по имени Джипси рассказала, что только один из восьми родившихся щенков обладает необычным окрасом.

Зелёный щенок обеспокоил хозяйку, и она обратилась в ветеринарную клинику, где ей объяснили, что новорождённый позеленел из-за избытка желчи в меконии - первородном кале, наполняющем кишечник плода. Он также заверил, что окрас позже потускнеет и станет обычным.

Щенка назвали Халком.

- Мы думали назвать его Гремлином или Фисташкой. Иногда мы зовем его мистер Зеленый. Поскольку теперь он стал жёлтым, кто-то предлагал Пикачу, - передаёт WLOS слова хозяйки.

Кличку "Халк" оставили, поскольку собака оказалась схожей с героем комиксов не только окрасом, но и сердитым характером.

Ранее сайт kp.ru писал о рождённом в Германии щенке мятного цвета. Его окрас объяснили зеленым пигментом, который высвободился при растворении плаценты.

Также на сайте писали о щенке Долли, чью мордочку украшают усы Сальвадора Дали и о щенке с хвостом на лбу.

В США родился щенок с ярко-зеленой шерстью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве начали работать три легковых эвакуатора
За новогодние каникулы 4 тысячи школьников бесплатно посетили кинотеатры Тульской области
Названы сроки принятия новых правил медосмотра водителей
Медведчук назвал заявление Гончарука об отставке «дешевым пиар-ходом»
Медведев и Мишустин встретились с членами правительства
В США родился ярко-зеленый щенок. Его назвали Халком
МИД Польши: Красная армия не принесла свободы Польше
Глухой американец хочет засудить Pornhub за отсутствие субтитров
Историк прокомментировал рассекречивание документов об освобождении Варшавы
Лавров назвал "опасным" решение "евротройки" по ядерной сделке с Ираном
ОКР направил заявление о вступлении в спор между ВАДА и РУСАДА в Спортивный арбитражный суд
Братские народы: Захарова подметила сходство между политическими процессами в России и Украине
"Желаете остаться?": Лавров ответил на вопрос о работе в новом кабмине
Против посла США в Южной Корее подняли бунт из-за его усов
Сергей Лавров о гибели украинского «Боинга»: В этот момент в воздухе было минимум шесть F-35
Лавров остроумно ответил на вопрос американской журналистки про импичмент Трампа
В Минпромторге заверили, что после введения маркировки лекарства не подорожают
Дакар наш: экипаж "Камаз-мастер" Андрея Каргинова выиграл ралли грузовиков
Россияне стали чаще пересекать границу Финляндии
Владимир Соловьёв сорвался на Григория Амнуэля из-за советско-польской войны
США расследуют причастность экс-главы ФБР к утечке секретных данных
Fox News: В Королевской семье боялись, что Меган Маркл обвинит их в расизме и сексизме прямо во время интервью
Китай поприветствовал Мишустина в должности премьера России