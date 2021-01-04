Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов для тех, кто пройдёт вакцинацию от коронавируса, сказано в перечне новых поручений президента, опубликованных 4 января на сайте Кремля.- Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств, - сказано в сообщении.Ответственность за выполнение поручения несёт председатель правительства России Михаил Мишустин. Отчёт о работе предоставят президенту не позднее 20 января.