В долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Такой прогноз предоставили стратеги JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу в рассылке для клиентов банка.По их данным интерес к крупнейшей в мире криптовалюте резко возрос в этом году, и инвесторы рассматривают биткойн как альтернативу обесценивающемуся доллару.«Конкуренция биткойна с золотом уже началась в нашем сознании», - приводит Reuters заявление аналитиков банка JPMorgan, которые ссылаются на недавний отток золота в размере 7 миллиардов долларов и приход более 3 миллиардов долларов в трастовый фонд биткойна.«Учитывая, насколько велики финансовые инвестиции в золото, вытеснение золота в качестве ”альтернативной \\"валюты подразумевает большой рост для биткойна в долгосрочной перспективе», - отмечают эксперты JPM.В банке отмечают, что при рыночной капитализации в 575 миллиардов долларов цена биткойна должна была бы почти в пять раз подскочить до 146 000 долларов, чтобы соответствовать стоимости золота.Эксперты предупредили, что нельзя исключать возможность возникновения спекулятивной мании, которая уже в ближайшее время может подтолкнуть курс первой криптовалюты к 50-100 тысяч долларовНапомним, курс биткойна подскочил в начале января и 2 января побил очередной исторический рекорд, достигнув 31 тысяч долларов. На следующий день, биткойн подорожал на 16,56 процентов и поднялась до отметки 34 193 долларов за единицу криптовалюты, достигнув исторического максимума. Однако 4 января было отмечено падение криптовалюты на 15,25 процента