Почему сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу на МЧМ-2021. Этот вопрос волнует многих болельщиков. Два последних матча на турнире команда Игоря Ларионова проиграла с суммарным счетом 1:9. Так в чем же была причина неудач - форвард нашей команды Родин Амиров попытался объяснить что же произошло в игре за 3-е место:- С Финляндией хорошо начали матч, забей свои моменты – был бы другой счёт. На нас лежала большая ответственность, но мы как лидеры не смогли это сделать. Большой урок для всех нас, обидное поражение, сейчас сложно делать выводы.Говоря же в целом о том, как команда провела чемпионат мира по хоккею под началом Игоря Ларионова, то Родион Амиров отметил, что все было нормально. И задумки были нормальные, однако их не всегда удавалось воплощать в жизнь:- Играть было комфортно, выполняли тренерскую установку. Были матчи на ноль, не получалось забить, надо было больше лезть на ворота, мы этого не делали. Это не значит, что плохая тактика, просто мы не выполняли установку, - приводит слова Амирова портал Чемпионат.Отметим, что сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:4 в матче за бронзовые медали МЧМ-2021 по хоккею. Для нашей команды такой итог - первый в истории в матчах за 3-е место.