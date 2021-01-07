Победивший на выборах президента США демократ Джозеф Байден выступил с заявлением по поводу того, что происходит в эти минуты в Вашингтоне. Он назвал беспорядки у здания конгресся «мятежом» и потребовал, чтобы действующий глава государства Дональд Трамп с экранов телевизоров призвал своих сторонников прекратить осаду Капитолия.«Я призываю президента Трампа сейчас выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады», - заявил Байден, который сейчас находится в штате Делавэр.Он добавил, что «шокирован и очень огорчен» тем, что происходит в столице. По его словам, «это не протесты, а мятеж».Кроме того, Байден подчеркнул, что американская «демократия подверглась беспрецедентной атаке», и главной целью своей работы на посту президента он теперь считает «восстановление демократии, уважения и достоинства, верховенства права», передает ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, протестующие ворвались в Капитолий и окружили зал заседаний сената. Сообщалось, что охрана открыла стрельбу и ранила девушку. Пострадавшая находится в критическом состоянии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСторонники Трампа сорвали заседание Конгресса, на котором утверждали итоги выборовНа кадрах, которые транслируют американские телеканалы, видно, что полиция использует против митингующих слезоточивый газ и дубинки. Участники протеста в ответ применяют к стражам порядка силу и обливают их перцовым газом (подробности).