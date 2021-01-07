Цена биткоина продолжает ставить новые рекорды. Так, в торговой сессии 6 января 2021 года курс самой популярной в мире виртуальной валюты второй раз за сутки обновил исторический максимум, впервые превысив отметку в 36 тысяч долларов.По данным портала CoinMarketCap, который отслеживает свыше двух десятков бирж и высчитывает среднюю цену, к трем часам ночи по московскому времени стоимость биткоина прибавила 7,48% и достигла отметки в 36850 долларов.Между тем, несколькими минутами ранее цена криптовалюты на крупнейшей по объему торгов бирже Binance цена биткоина достигла нового исторического максимума в 37,002 тысячи долларов, но вскоре опустилась до 36,81 тысячи долларов.Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, по прогнозам экспертов, в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов.