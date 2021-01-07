В ходе торговой сессии 6 января 2021 года биткоин снова резко подорожал, в очередной раз обновив исторический максимум. Курс самой популярной в мире виртуальной валюты впервые превысил отметку в 36 тысяч долларов.Так, по данным портала CoinMarketCap, который отслеживает свыше двух десятков бирж и высчитывает среднюю цену, в этот день стоимость биткоина достигла рекордной отметки в 36,1 тысячи долларов.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стратеги JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу в рассылке для клиентов банка предсказали, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. По их мнению, из-за того, что интерес к крупнейшей в мире криптовалюте в этом году резко возрос, инвесторы стали рассматривать виртуальную валюту в качестве альтернативы обесценивающемуся доллару.Ранее «КП» рассказывала о новом российском законе, регулирующем цифровые финансовые активы, и о том, стоит ли вкладывать деньги в криптовалюту.