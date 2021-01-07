Американские журналисты выяснили, кто мог стрелять в девушку в здании конгресса США, когда его штурмовали протестующие. Предположительно, огонь на поражение открыл высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия, фамилия котрого пока не называется. Об этом со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах Вашингтона сообщила радиостанция NPR.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в Капитолии, куда ворвалась толпа сторонников действующего президента страны Дональда Трампа, произошла стрельба, тяжелое ранение в грудь получила молодая женщина, ее доставили в больницу. Пострадавшую нашли на этаже, который занимает Палата представителей конгресса, и госпитализировали в критическом состоянии. Позже стало известно, что раненая скончалась.По предыдущей версии американских СМИ, в девушку выстрелил охранник, когда протестующие пытались выломать дверь в зал заседаний.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолитический кризис в США: нового президента так и не утвердили, а старому грозят импичментом6 января Конгресс США собрался в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов. На этот же день потерпевший в них поражение Дональд Трамп назначил «Марш за спасение Америки», на который в Вашингтон прибыли его сторонники со всей страны (подробности).