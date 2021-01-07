К этому часу американские законодатели вернулись в здание конгресса после беспорядков, и вице-президент США Майк Пенс объявил, что заседание, на котором парламентарии должны утвердить результаты президентских выборов, продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолитический кризис в США: нового президента так и не утвердили, а старому грозят импичментом6 января Конгресс США собрался в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов. На этот же день потерпевший в них поражение Дональд Трамп назначил «Марш за спасение Америки», на который в Вашингтон прибыли его сторонники со всей страны (подробности).