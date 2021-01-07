Члены правительства пока еще действующего президента США Дональда Трампа после нынешних событий в Вашингтоне решили отстранить главу Белого дома от власти досрочно, и обсуждают такую возможность. Об этом со ссылкой на неназванные, но осведомленные источники сообщил телеканал CBS.По данным собеседников телеканала, несколько членов кабинета министров предложили задействовать 25-ю поправку к Конституции США, которая предусматривает возможность отправить главу государства в отставку до истечения срока его полномочий. Президентские полномочия в таком случае временно передаются вице-президенту страны. В данной ситуации руководить Соединенными Штатами до назначенной на 20 января инаугурации демократа Джозефа Байдена должен будет Майк Пенс. Отмечается, что самого Пенса в эти планы пока не посвящали.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее член палаты представителей конгресса демократ Ильхан Омар заявила, что в связи с массовыми протестами в Вашингтоне она начала готовить статьи для предъявления Трампу импичмента.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолитический кризис в США: нового президента так и не утвердили, а старому грозят импичментом6 января Конгресс США собрался в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов. На этот же день потерпевший в них поражение Дональд Трамп назначил «Марш за спасение Америки», на который в Вашингтон прибыли его сторонники со всей страны (подробности).