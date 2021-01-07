Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев высказал мнение по ситуации в США на фоне утверждения результатов голосования президентских выборов.\\"Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим\\", - написал Косачев на своей странице в Facebook.Он назвал несколько причин, которые подтолкнули людей в США к массовым демонстрациям и беспорядкам. Косачев отметил, что, в первую очередь, причиной столкновений стала самовлюбленность и авантюризм Трампа. Он подчеркнул, что республиканец решил поиграть в \\"несгибаемого поборника верности курса, стоя на капитанском мостике тонущего корабля\\".\\"Американская демократия очевидно захромала на обе ноги\\", - отмечает он.Косачев подчеркнул, что в данный момент Америка расколота пополам и равные по силе стороны будут всегда оспаривать результаты в свою пользу.Напомним, что после начала совещания Сената в США, который должен был утвердить результаты голосования по итогам президентских выборов, у стен Капитолия начались массовые беспорядки. Толпа митингующих штурмом взяла здание и ворвалась в зал заседаний результатом столкновений с полицией стали четыре жертвы. Мэр Вашингтона объявила комендантский час.