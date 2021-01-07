Стоимость биткоина в третий раз за сутки обновила исторический рекорд, превысив отметку в 38 тысяч долларов. Об этом в четверг, 7 января, свидетельствуют данные торгов, опубликованные в портале CoinDesk.По состоянию на 15:08 по столичному времени самая популярная в мире виртуальная валюта торговалась по 38 043,89 доллара. За один день биткоин подорожал на 8,8 процента, а за минувшую неделю – на 30,4 процента. В соответствии с данным торговой площадки, примерно в 15:16 была произведена коррекция цены, после чего криптовалюта опустилась с новой рекордной отметки до 37,168 тысячи долларов.Наиболее резкий взлет курса биткоина за минувшие сутки был зафиксирован в том время, когда сторонники Дональда Трампа в США ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание Конгресса, в ходе которого планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно ним на выборах американского президента победил кандидат от партии демократов Джозеф Байден.Как сообщал сайт kp.ru, этой ночью курс самой популярной в мире виртуальной валюты второй раз за сутки обновил исторический максимум, впервые превысив отметку в 36 тысяч долларов.