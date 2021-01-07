Энергетическое агентство Дании получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки трубопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне государства. Это было условием для продолжения строительства газопровода. С 15 января текущего года компания возобновит укладку труб в водах Дании, сообщили в четверг, 7 января, представители ведомства в интервью агентству ТАСС.- Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства трубопровода. Работы по укладке «Северного потока – 2» планируют возобновить в королевстве 15 января этого года, - сообщил глава пресс-службы ведомства Туре Фалбе-Ханссон.