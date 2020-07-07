Судно, способное достроить «Северный поток – 2», вышло из порта

7 Июль 2020 2020-07-07T21:18:16+03:00

В порту находится логистическая база проекта и хранятся трубы для строительства

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Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая может помочь в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», вышла из немецкого порта Мукран после того, как Дания дала разрешение на прокладку трубы на своем континентальном шельфе. Об этом говорят данные мониторинговых сервисов Marine Traffic и Myshiptracking, отслеживающих движение кораблей.

По данным порталов, во вторник, 7 июля, судно покинуло Мукран и поплыло на юго-восток. В порту находится логистическая база проекта «Северного потока-2» и хранятся трубы для прокладки.

Напомним, 30 октября, Датское энергетическое агентство (ДЭА) предоставило разрешение компании Nord Stream 2 на прокладку «Северного потока – 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Накануне Дания дала разрешение на прокладку трубы на своем континентальном шельфе.

Ранее сенатор США Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», предложил расширить список ограничительных мер и применить к страховым компаниям, которые будут работать с российскими танкерами над завершением проекта. В свою очередь Берлин сообщил о возможности ввести санкции против Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU