В больнице умер полицейский, который получил серьезные ранения во время вчерашних беспорядков в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN.По словам трех источников телеканала, сотрудник полиции Капитолия скончался от травм, полученных в столкновениях с протестующими во время штурма здания конгресса. Фамилия умершего стража порядка не приводится.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что из-за массовых протестов сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне скончались четыре человека, а первой жертвой стала молодая женщина, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, которая получила ранение в грудь. Ее еще живой нашли на этаже, который занимает Палата представителей конгресса, и госпитализировали в критическом состоянии. Позже раненая умерла в больнице. Еще трое скончались по разным причинам «медицинского характера».В отношении стрелявшего в манифестантку полицейского проводится расследование. По данным агентства Associated Press, начальник полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).