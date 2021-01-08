С пятницы, 8 января, на Украине начинают действовать строгие карантинные меры. До 24 января включительно в стране будут закрыты все кафе, рестораны и бары (кроме доставки и работы на вынос), непродовольственные рынки и магазины, театры и кинотеатры, спортзалы и фитнес-клубы, ТРЦ. На этот период также запрещены массовые мероприятия и посещение учебных заведений.О том, что в Незалежной после Нового года и Рождества введут локдаун, власти объявили украинцам еще в начале декабря. По словам главы Минздрава Максима Степанова, даты ужесточенного карантина связаны с тем, что именно на этот период прогнозируется вспышка коронавируса, которая совпадает с сезонной эпидемией гриппа.«С 8 по 24 января включительно на Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их «Зимние каникулы ради безопасности», - заявил тогда украинский премьер Денис Шмыгаль.На сегодняшний день в бывшей советской республике заразились коронавирусом свыше миллиона граждан, более 19,5 тысячи больных скончались.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее украинские СМИ сообщили, что некоторые местные депутаты, бизнесмены и чиновники «тайно вакцинировалась» препаратами BioNTech и Pfizer, заплатив за прививку до трех тысяч евро. При этом официально на Украину ни одна вакцина не завозится. СБУ начала проверку этой информации.