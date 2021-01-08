Полиция Капитолия теперь официально подтвердила смерть одного из своих сотрудников, пострадавших при беспорядках в США.- Около 21:30 вечером 7 января (05:30 в пятницу мск) сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник ушел из жизни из-за полученных ранений, полученных во время несения службы, - говорится в заявлении Капитолия.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что из-за массовых протестов сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне скончались четыре человека. Тогда же местные СМИ сообщили, что в больнице умер полицейский, который получил серьезные ранения. Затем полиция Капитолия опровергла сообщения о его смерти, отметив, что ни один из госпитализированных стражей правопорядка не умер.Как писал сайт kp.ru, теперь новым президентом Соединенных Штатов стал Джо Байден. Его инаугурация намечена на 20 января.