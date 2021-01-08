Государства Европейского союза должны покупать вакцины от коронавирусной инфекции исключительно через общеевропейские переговоры. Так глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на вопрос о возможности закупки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в ходе пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 8 января.- Существует только один формат переговоров, общий для всех членов Евросоюза. Ни одна страна-член не должна от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Если учитывать то, что уже есть портфель заказов на 2,3 миллиарда вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения Евросоюза, - сообщила она.Урсула фон дер Ляйен отметила, что любая вакцина, которая поступает на рынок Европы, должна в обязательном порядке пройти процедуру утверждения и исследования в Европейском агентстве по лекарственным препаратам.Глава ЕК также анонсировала обновление контракта с Pfizer и BioNTech, по которому ЕС должен закупить еще около 300 миллионов доз вакцины в добавок к уже согласованным 300 миллионам. Фон дер Ляйен объяснила, что этого хватит для вакцинирования более 80% европейского населения.Напомним, ЕК официально одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech в декабре прошедшего года. Через несколько дней препарат уже начали поставлять в страны Евросоюза. Кроме того, в январе власти ЕС разрешили применять на своей территории вторую вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna. В рамках данного контракта планируется закупить до 160 миллионов доз препарата. Еврокомиссия также заключила соглашения на поставку вакцин с компаниями AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK и CureVac, однако они пока что не подавали заявки для авторизации своих вакцины на европейском рынке.