Руководство мессенджера WhatsApp обновило пользовательское соглашение. В него добавили пункт об обязанности пользователей передавать информацию корпорации Facebook. В обновленной версии соглашения теперь указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем «семейством приложений» компании личными данными о пользователей для «анализа его предпочтений».Руководство мессенджера объяснило, что данная информация нужна корпорации для повышения эффективности сервисов по подбору персональной рекламы с учетом запросов самих пользователей, а также для предоставления контента и персональных услуг, которые наиболее подходят пользователям. Собираемые данные будут включать геолокацию, установку и удаление программ на смартфоне и активность в соцсетях.- Ничего криминального я не вижу в этом. Facebook нужны эти данные, чтобы торгетировать рекламу. Почему это было сделано таким образом и только сейчас - это вопрос. Но с учетом того, что Facebook творит в целом, блокируя аккаунты действующих президентов и прочего, я уже не удивляюсь, - отметил в эфире Радио «Комсомольская правда» президент международной академии диджитал коммуникации Андрей Яблонских.Эксперт добавил, что для обычным пользователей ничего не поменяется. Он напомнил, что весьма странно беспокоиться о том, что кто-то может прочитать переписку в Facebook, ведь если пользователей использует мессенджеры, он должен понимать, что все данные и так хранятся на серверах WhatsApp.- Большой вопрос, будет ли сыпаться в таком случае нативная реклама. Если будет обновление приложения и добавление в него функций каналов, тогда, возможно, это и будет одной из фишек, что начнут предлагаться определенные каналы, рекламные сообщения и прочее. Возможно, они к этому как раз и шли, - заключил Андрей Яблонских.