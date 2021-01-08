Озоновая дыра над Антарктикой, которая осенью прошлого года достигла самых больших за последние годы размеров, закрылась в конце декабря. Об этом в пятницу, 8 января, в ходе брифинга в Женеве рассказала официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис.- Данная озоновая дыра являлась одной из самых больших и глубоких, и, безусловно, самой долгоживущей с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад. Закрылась она в конце декабря, то есть значительно позже, чем обычно, - сообщила он.Всемирная метеорологическая организация в своем информационном бюллетене отмечала, что в прошлом году эта озоновая дыра над Антарктикой росла с середины августа и достигла 20 сентября пиковых значений в 24,8 миллиона квадратных метров. Продолжительность дыры была обусловлено стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере. При этом в 2019 году озоновая дыра над Антарктикой была необычно маленькой и непродолжительной.