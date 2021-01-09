Известный доктор и телеведущий Александр Мясников развеял миф про бесплодие от прививок. Исследования вакцины от коронавирусной инфекции российских и зарубежных специалистов показывает, что серьезных побочных явлений от ее применения нет, сообщил врач в эфире Радио «Комсомольская правда».- Про бесплодие от вакцины - это, конечно, сильно сказано. Такие побочные эффекты ни в одну вакцину не записаны. Ни одна вакцина не является на сто процентов эффективной и безопасной, это мы понимаем. Но серьезных побочных явлений нет, они обычные - температура, озноб, как всегда бывает при прививках. Может быть, какие-то отдельные могут быть неврологические последствия, но это один на миллион, и будут ли в этой вакцине? Скорее всего, нет, - сообщил Александр Мясников.Доктор добавил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции не опаснее других прививок, которые врачи уже много лет используют на практике.Напомним, что по последним данным в России стране вакцинировано от коронавируса более одного миллиона человек. Вакцинация местного населения российским препаратом «Спутник V» началась в Москве 5 декабря, с 15 декабря – по всей стране. Как сообщал сайт Kp.ru, со 2 января привитые граждане могут оформить электронный сертификат о прохождении вакцинации в своем личном кабинете на портале государственных услуг.ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮДоктор Мясников про слухи о вакцинации: чипирование, бесплодие, кому нельзя делать прививку и нужен ли новый карантинИзвестный врач в эфире Радио «КП» ответил на главный вопрос: спасет ли вакцинация человечество (подробности)