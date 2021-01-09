Климатолог Владимир Клименко прокомментировал информацию о том, что в Москве на следующей неделе будут наблюдаться аномальные морозы. По словам эксперта в эфире Радио «Комсомольская правда» в столице России с 11 января действительно резко похолодает, однако ничего аномального в этом нет: в Москве неделю в течение каждой зимы должны быть 25-градусные морозы.- Называть ночные морозы в 25 градусов аномальными для Москвы позволительно только в контексте последних лет. Абсолютный температурный минимум для Москвы минус 42 градуса, так что нам еще до аномальных морозов далеко. Возможно, на следующей неделе и будет -25 ночью, однако это норма практически для каждой зимы. Именно вот эта пятидневка начиная с 11 января окажется самой холодной в нынешнюю зиму, - объяснил Владимир Клименко.Специалист отметил, что в настоящее время в столице России и в центральной части страны аномалия составляет +2,5 градуса зимой. В скором времени данный показатель уменьшится, однако климатолог уверен, что зима все равно будет относительно теплой.Владимир Клименко сообщил также, что жаркого лета в этом году ждать не стоит: оно будет умеренно теплым с температурой на градус-полтора выше нормы, что далеко от аномального лета 2010 года, когда температура была на 5 градусов выше нормы. В центральной части страны количество осадков будет близким к норме.Как ранее сообщал сайт kp.ru, по словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, жителям столичного региона следует готовиться к «настоящей русской зиме» в первую рабочую неделю этого года. В центральной части европейской России она будет холодной, в отдельные дни она выдастся очень холодной, сообщил метеоролог.