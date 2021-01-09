Корреспондент издания The New York Times Эндрю Крамер привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Об этом журналист рассказал в интервью NYT в субботу, 9 января.Решение о прививке он принял после тщательного анализа испытаний вакцины. По словам корреспондента, главные вопросы к российскому препарату со стороны скептически настроенных экспертов возникали из-за оперативной регистрации, однако Эндрю Крамер убедился в безопасности ее состава.- Результаты испытаний можно назвать неподдельным достижением российских ученых. Также надо обратить внимание на доступность вакцины и хорошую логистику в российских медицинских учреждениях. В России вакцинация была организована четко, без путаницы, в отличие от других государств, - сообщил он.Журналист отметил, что многих побочных эффектов, о которых предупреждали врачи, ему удалось избежать. Так, после вакцинации у него не наблюдались головные боли или повышения температуры.Эндрю Крамер сообщил, что что с недоверием относится к политическим спорам вокруг вакцинации от коронавируса. Он посоветовал читателям издания обратить внимание на то, что российская вакцина «Спутник V» уже поставляется в Белоруссию, Аргентину и иные государства, поэтому о любых серьезных последствиях этой прививки уже давно стало бы известно.Напомним, в России вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» началась в начале декабря минувшего года. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — 100%.