Известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников ответил на «неудобные» вопросы телезрителей о своих диагнозах. В эфире телеканала «Россия 1» врач признался, что раньше курил.По словам доктора, бросить пагубную привычку ему помогла 14-часовая поездка поездки за рулем из Крыма. Во время дальней дороги Александр Мясников заявил своим коллегам, что бросает курить, после чего отдал им пачку сигарет и зажигалку.- Курить захотел через пару часов, однако идти на попятный было уже стыдно. Вот так в одночасье бросают только 3-6 процентов курильщиков, - сообщил врач.Кроме того, телеведущий сообщил, что с 30 лет страдает от гипертонии, а в 35 лет у него развилась подагра. Свое относительно здоровое состояние организма в настоящее время Александр Мясников связывает с регулярными тренировками.Доктор также сообщил, что порой его посещает чувство «безнадеги», однако оно представляет собой не апатию, а, скорее, тревогу.Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Александр Мясников назвал бредом и очевидной глупостью слухи о «чипировании» населения через вакцинацию от коронавирусной инфекции. Врач также опроверг миф о риске бесплодия после прививки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДоктор Мясников развеял слухи о вакцинации: чипирование, бесплодие, кому нельзя делать прививкуИзвестный врач в эфире Радио «Комсомольская правда» ответил на главный вопрос: спасет ли вакцинация человечество (подробности)