На борту потерпевшего крушение в Индонезии Boeing не было иностранцев, сообщил глава Национального комитета по безопасности на транспорте Соэрджанто Тьяхьоно.- Все пассажиры на борту были индонезийцами, - приводит слова Тьяхьоно издание Jakarta Globe.Напомним, как сообщал сайт KP.ru, вчера, 9 января пассажирский самолёт Boeing 737-500 вылетел из Джакарты в Понтианак и через несколько минут пропал с радаров. Он потерпел крушение в Яванском море около острова Лаки. На борту самолёта было 65 человек.