Цены на авиабилеты будут низкими в феврале и марте, но с апреля стремительно вырастут, сообщил эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства \\"АвиаПорт\\" Олег Пантелеев.- Полагаю, что в целом ценам падать уже некуда <...> Как говорится, дешевле -только бесплатно. Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг, - рассказал Пантелеев агентству РИА Новости.Эксперт также считает, что авиакомпании не смогут бесконечно существовать в нынешнем положении.