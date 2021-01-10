Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко рассказал, что Александр Лукашенко отказывался следовать рекомендациям врачей во время лечения от коронавируса.- Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии, - рассказал младший Лукашенко в интервью телеканалу \\"Россия - 1\\".Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Александр Лукашенко заявлял, что перенёс коронавирус \\"бессимптомно, на ногах\\". Он также сообщил, что по его мнению, 97% населения перенося заболевания также бессимптомно.