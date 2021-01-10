Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган решил больше не использовать популярный мессенджер WhatsApp. Об этом в воскресенье, 10 января, пишет издание Bloomberg, ссылаясь на пресс-службу президента Турции.Сообщается, что причиной такого решения Эрдогана стало изменение политики конфиденциальности WhatsApp. Теперь администрация турецкого президента переведет все ранее созданные в мессенджере чаты и группы в принадлежащее турецкой компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS приложение BiP. Журналистов призвали последовать этому примеру.Как сообщал сайт kp.ru, накануне WhatsApp изменил пользовательское соглашение и политику конфиденциальности. Теперь пользователи приложения обязаны будут передавать информацию корпорации Facebook, а WhatsApp как часть корпорации будет делиться со всем «семейством приложений» организации личными сведениями о пользователях для «анализа их предпочтений».