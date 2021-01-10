Российский сенатор Алексей Пушков заявил об угрозе российскому суверенитету. В своем Telegram-канале в воскресенье, 10 января, парламентарий написал, что в России намерены сделать выводы о работе американских сетевых гигантов после блокировки Дональда Трампа в социальной сети Twitter.- На фоне блокировки Трампа и альтернативных площадок вроде Раrler американскими сетевыми гигантами будем делать серьезные выводы. Они действуют и продолжат действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами Штатов. Квази-тотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом России, - написал Алексей Пушков.Напомним, несколько дней назад Twitter навсегда заблокировал учетную запись Дональда Трампа, а Facebook, Twitter, Instagram и другие соцсети заморозили аккаунты республиканца на неопределенные сроки. Компании считают, что слова Трампа о фальсификациях на выборах сподвигли протестующих на штурм Капитолия и беспорядки в Вашингтоне.